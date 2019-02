Céline Dion : Après les accusations, elle sort du silence et se dit "triste"

Après les révélations de Billboard concernant une supposée note interne de l'agence ICM Partners informant ses salariés de la fin de sa collaboration avec Céline Dion en raison d'un désaccord financier, la star et son équipe ont tenu à réagir.

Sur la page Facebook de la chanteuse de 50 ans, on peut lire un communiqué mettant les choses au clair. "Le management de Céline Dion, CDA Productions (Las Vegas) Inc., réfute l'histoire relatée par Billboard le 13 février 2019 concernant une supposée note interne de ICM Partners. L'article cite la note en affirmant que madame Dion refuse de payer des commissions qu'elle doit à Rob Prinz et à l'agence sur un contrat de tournées signé en 2017. L'article affirme également que ICM a laissé tomber madame Dion comme cliente par conséquence. CDA a indiqué qu'elle n'avait pas d'autre choix que de répondre à ces contre-vérités rapportées dans la note de ICM, d'abord et plus encore pour protéger l'intégrité de madame Dion qui a été publiquement salie en raison de ces fausses déclarations. CDA rapporte que ICM et monsieur Prinz n'ont pas rompu leur contrat. Madame Dion a résilié par écrit son partenariat avec eux le 7 mai 2018. CDA tient aussi à rapporter que madame Dion ne refuse pas de payer des millions de dollars de commissions pour un contrat de tournées. A la place, même s'il n'y avait pas d'accord d'agence mis en place, CDA a fait plusieurs offres de plusieurs millions de dollars pendant l'année passée dans le but d'arriver à des honoraires équitables [car ICM a collaboré pendant 30 ans avec la star, ndlr], toutes ayant été refusées par ICM et monsieur Prinz", peut-on lire.

Céline Dion, récemment rentrée à Las Vegas après une folle escapade à Paris, a elle aussi pris la parole. "Je suis triste et déçue par cette fausse information comme quoi je refuse de payer ICM ou Rob Prinz. Je sais que mon équipe a fait plusieurs offres très honnêtes et généreuses et nous avons vraiment fait un effort pour essayer d'arranger les choses", a-t-elle dit.