Céline Dion en deuil : La star touchée par la mort d'"un homme attentionné"

Les épreuves de sa vie lui permettent de trouver les mots justes dans les moments délicats. C'est avec beaucoup d'affection et d'émotion que Céline Dion a partagé une triste nouvelle avec ses millions de fans le 24 août 2018. La star canadienne de 50 ans a annoncé la mort de l'un de ses proches, un ami qu'elle avait rencontré avec René Angélil.

"Je suis très triste d'apprendre le décès de Robin Leach. C'était un homme attentionné, sensible et un grand partisan des artistes de Las Vegas. Il a toujours été gentil avec René et moi, et ce, dès notre première rencontre. Mes pensées et mes prières accompagnent sa famille et ses proches. - Céline xx...", a-t-elle publié sur sa page Instagram, message accompagné d'une photo d'elle avec son défunt ami.

Robin Leach était un journaliste anglais qui a fait carrière aux Etats-Unis. À 18 ans, il avait commencé sa carrière au Daily Mail avant de s'installer aux Etats-Unis en 1963.