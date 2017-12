Céline Dion remercie ses fans dans une vidéo touchante : "Je vous aime..."

Une année de plus s'achève et, comme très souvent, Céline Dion a personnellement tenu à remercier ses fans dans une vidéo publiée samedi 23 décembre 2017 sur Twitter.

Remerciant son public pour son "dévouement" et sa "loyauté", la star de 49 ans s'est émue d'avoir croisé ses admirateurs aux quatre coins du globe en 2017, que cela soit pour sa résidence américaine ou au fil de sa tournée européenne. "Vous êtes venus à Las Vegas pour assister à notre spectacle, vous avez voyagé à travers l'Europe pour nous voir en tournée l'été dernier. Vous avez chanté avec nous, vous avez ri avec nous, vous avez dansé avec nous. Sans vous, nous ne pourrions pas faire ce que nous aimons faire. Un très grand merci pour tout l'amour que vous nous donnez", a-t-elle déclaré.

Avec un grand sourire, la maman de René-Charles (16 ans) et des jumeaux Eddy et Nelson (7 ans) a conclu son message en adressant de chaleureux baisers à ses fans. "Je vous souhaite un temps des fêtes rempli de joie et de paix. Continuez à chanter, continuez à rire, continuez à danser et on se revoit en 2018. Je vous aime et puis je vous dis à bientôt. Salut tout le monde !", a-t-elle ajouté.