Céline Dion : Surprise, elle a coupé les cheveux de ses jumeaux !

Le 17 janvier, Céline Dion remontera sur la scène du Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace à Las Vegas, après avoir eu un peu de temps libre dans son planning. La diva, dont a récemment découvert le très surprenant changement de look, a partagé de touchantes photos de famille prises pendant les fêtes de fin d'année. Surprise : ses jumeaux non plus n'ont plus la même tête !

Sur Facebook, Céline Dion a dévoilé deux clichés de ses vacances à la montagne, où elle était partie skier avec ses proches dans le Montana. "Souvenirs des fêtes ! Maintenant, on retourne au boulot ! #TBT #Vacances #Famille", pouvait-on lire. La chanteuse de 48 ans, qui a récemment donné un bouleversant entretien un an après la mort de son mari René Angélil, affiche un beau sourire qui fait chaud au coeur sur ces photos. Il faut dire que, dès qu'elle est en présence de ses enfants, elle est comblée.

Auprès d'elle, il y avait donc le grand René-Charles, qui fêtera (déjà) ses 16 ans le 25 janvier, ainsi que ses jumeaux Nelson et Eddy, âgés de 6 ans. Grand changement pour les deux garçonnets en ce début d'année 2017 : ils ont enfin les cheveux coupés ! On se souvient que Céline Dion – dont les fans s'offusquent actuellement de son absence de nomination aux 32e Victoires de la musique –, avait révélé que si René-Charles avait lui aussi longtemps gardé les cheveux longs, c'était parce qu'il était timide et mal à l'aise et qu'il se cachait derrière. Pour ses jumeaux, la raison est encore inconnue...

Thomas Montet