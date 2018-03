Céline Dion : Touchante pour célébrer un être cher décédé...

Il est des anniversaires que l'on n'oublie pas, même si les années passent. Très proche de son papa Adhémar décédé le 30 novembre 2003 à l'âge 80 ans, Céline Dion continue de penser très fort à celui qu'elle considérait comme son plus grand fan. Encore plus tous les 2 mars puisque c'est sa date de naissance.

Parce que ce jour n'en est pas un comme les autres, la diva québécoise de 49 ans a tenu à le partager son immense communauté de fans. La chanteuse a ainsi posté un tendre message sur ses réseaux sociaux. "Papa, tu aurais eu 95 ans aujourd'hui. Je pense à toi et je t'aime", a-t-elle publié sur Instagram et Facebook, des mots touchants illustrés par une photo d'eux partageant une belle étreinte. Cette image remonte à juillet 2003, lorsque Céline Dion avait assisté à un gala hommage au parolier Eddy Marnay, avec son père Adhémar et sa mère Thérèse, à Gatineau, au Québec. La star avait les cheveux très courts et blond platine à l'époque.