Céline Dion : "Vous avez eu un tel impact sur ma vie..."

Attendue avec impatience par ses fans européens, alors qu'elle doit entamer sa tournée estivale le 15 juin à la Royal Arena de Copenhague, Céline Dion a adressé un touchant message aux membres LGBTQ qui la suivent depuis des années, en cette période de marches des fiertés qui se tiennent aux quatre coins du monde.

Un mot pour chacun... Après son hommage aux victimes de Manchester, où elle donnera elle-même deux concerts cet été, Céline Dion s'adresse cette fois - et ce n'est pas la première - à ses fans de la communauté LGBTQ. Répondant favorablement à l'initiative du magazine Billboard, qui a demandé à 70 stars de rédiger une lettre ouverte à leurs fans gays, la diva québécoise écrit : "Je suis honorée d'être capable d'offrir des mots d'enthousiasme, d'encouragement et de force en soutien à la Pride [terme anglais pour la marche des fiertés, ndlr] et a tous mes amis de la communauté LGBTQ (...) J'ai été chanceuse d'être entourée de tant de belles personnes de cette communauté tout au long de ma carrière, que ce soit de talentueux artistes, des musiciens, des producteurs, des paroliers, des collègues qui ont contribué de manière significative à mon succès et, enfin, tous ces fans fidèles qui se sont tenus à mes côtés, par amour", écrit-elle.

Et Céline Dion d'ajouter : "Vous tous avez eu un tel impact si positif sur ma vie et j'espère - et je prie pour cela - que notre monde continuera à mieux comprendre l'importance que l'acceptation et la tolérance, des vertus dont on ne pourra jamais se passer. Pour le moment, je me joins à chacun d'entre vous pour cette Pride, je vous envoie tout mon amour et vous souhaite la paix et le bonheur, aujourd'hui, demain... bien après."

Céline Dion, qui a dévoilé quelques photos des répétitions de sa tournée européenne, passera notamment par Paris les 4, 5, 8 et 9 juillet sera aussi en tournée dans toute la France.