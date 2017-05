Céline Dion, attendue à Manchester, prend la parole en hommage aux victimes

Lundi 22 mai 2017, le concert d'Ariana Grande, à la Manchester Arena, s'est terminé dans le chaos à la suite de l'attentat commis par un jeune homme répondant au nom de Salman Abedi, qui a fait au moins 22 morts. Une vague d'hommages a rapidement parcouru le monde, d'anonymes aux stars. Céline Dion, elle-même attendue dans la même salle dans un mois, a pris la parole...

Après avoir posté un tweet pour faire part de son chagrin, Céline Dion a plus longuement évoqué ce drame alors qu'elle donnait un concert à Las Vegas, sur la scène du Colosseum du Caesars Palace, mardi 23 mai. "Je veux m'adresser à vous tous ce soir, avant que nous commencions vraiment le show. Je veux que vous passiez un bon moment en notre compagnie, je vais m'y atteler. Mais, d'abord, je veux envoyer nos pensées et nos prières à ces innocentes victimes de Manchester qui ont souffert de ce terrible événement, hier soir au concert d'Ariana Grande. Et beaucoup d'entre elles, de jeunes enfants, voulaient simplement s'amuser en allant à un concert pour écouter de la musique. Quelque chose d'assez semblable à ce qu'on fait ce soir... Ce qui s'est passé hier soir n'a aucun sens. Nous vivons à une époque différente et nous avons besoin, plus que jamais, de nous aimer les uns et les autres. Mais aussi de nous soutenir. Que dites-vous de montrer notre amour aux gens de Manchester ?", a-t-elle déclaré à la salle.

La star a alors fait se lever les milliers de spectateurs pour un moment de recueillement avant de débuter son propre concert. Céline Dion est attendue, dans le cadre de sa tournée européenne de cet été, à la Manchester Arena les 25 juin et 1er août 2017.