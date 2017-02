César 2017 : Marion Cotillard absente pour cause de "maternité imminente"

Marion Cotillard enceinte - Soirée des Révélations César 2017 dans les Salons Chaumet à Paris le 16 janvier 2017. Ce sont trente-quatre jeunes talents, qui ont été sélectionnés par le Comité Révélations de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma pour incarner la nouvelle garde du cinéma français et qui posent avec leur parrains et marraines, avant la cérémonie des César qui se tiendra le 24 février prochain. © Cyril Moreau/Bestimage