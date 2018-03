César 2018 : Découvrez les cadeaux offerts aux nommés et invités

Le 2 mars 2018, le cinéma français était réuni à l'invitation de l'Académie pour les César du Cinéma 2018. En marge de cet événement forcément très médiatisé, la Suite DPA distribuait cadeau sur cadeau aux nommés, mais également aux invités de la soirée. Le concept, largement inspiré de l'homologue américain (un sac rempli de cadeaux est offert aux nommés) existe depuis plus de dix ans en France grâce à Nathalie Dubois, la présidente de la société DPA (Dubois Pelin And Associates).

Présente aussi à Cannes pendant le Festival, mais aussi à Hollywood, Toronto, Doha..., sa suite – parce qu'elle prend ses quartiers dans quelques chambres d'un très chic hôtel, en l'occurence celui de l'Hôtel Napoléon de Paris à l'occasion des César 2018 – réunit plusieurs marques, griffes et artisans encore méconnus du grand public. Le but est de les valoriser en se servant de la médiatisation des stars qui se succèdent dans la Suite DPA pour découvrir ces cadeaux et parfois poser avec. "Rien n'est obligé, mais la plupart acceptent de poser en photo avec leurs cadeaux", expliquait Nathalie Dubois à 20 Minutes.

Ainsi, les jeudi 1er et vendredi 2 mars, la suite a ouvert ses portes et a vu défiler Mélanie Thierry, Elsa Zylberstein, Michel Drucker, Jean-Luc Reichmann, Sarah Stern (Les Tuche), Stefi Celma (Dix pour cent) et même Noomi Rapace. Du côté des nommées, Garance Marillier (Grave), Laetitia Dosch (Jeune femme), Antoine Reinartz (qui a gagné le César du meilleur second rôle masculin) ou encore les équipes des films Patients et Petit Paysan ont fait un détour par la suite.

Au menu, du champagne, des thés bio et detox, des produits de beauté à gogo, une nouvelle technologie made in France pour limiter les ondes de votre smartphone... et le cadeau ultime : une semaine de vacances dans un palace à Tahiti. Seule une dizaine de personnalités - encore plus VIP que les autres ? -, dont un jeune gagnant des César et une actrice de série télévisée au sourire radieux (à vous de déduire de qui il s'agit...) auront le plaisir d'y goûter.