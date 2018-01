Charlene de Monaco partage ses photos "fun" de Jacques et Gabriella au square !

Grande absente depuis l'ouverture jeudi dernier du 42e Festival International du Cirque de Monte-Carlo, la princesse Charlene de Monaco a même manqué les premiers émois de ses enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella sous le chapiteau de Fontvieille : dimanche 21 janvier 2018, les jumeaux, qui ont eu 3 ans le 10 décembre dernier, découvraient en effet la magie de ce grand rendez-vous et s'émerveillaient devant les stars mondiales de la piste aux étoiles.

Venus avec leur père le prince Albert II de Monaco, enchanté, et choyés par leur tante la princesse Stéphanie, présidente de la manifestation, frère et soeur ont même eu le privilège de donner à tour de rôle une banane à l'une des girafes du dresseur Joszef Richter, sous le regard attendri et amusé de leurs cousines Pauline Ducruet et Camille Gottlieb.

Si Charlene brillait par son absence, elle aussi mettait le même jour Jacques et Gabriella à l'honneur... sur son compte Instagram. La princesse, qui fêtera son 40e anniversaire le 25 janvier, a mis en ligne un diaporama de pas moins de dix photos après avoir immortalisé ses enfants au cours d'une "matinée fun" qui incluait une visite de l'exposition Bugatti installée au Musée des Terrasses de Fontvieille depuis le 18 décembre : aussi peut-on voir, après huit images le montrant en train de s'amuser dans une aire de jeux pour enfants avec sa soeur, le prince Jacques se mettre au volant d'un des bolides mythiques du constructeur italien ! Et à en juger d'après son sourire excité, ça lui plaît !

Le prince Albert II de Monaco avait personnellement inauguré le 23 décembre dernier, en compagnie de l'ancien pilote de Formule 1 David Coulthard et son fils Dayton, cette exposition baptisée "Bugatti de 1923 à 2016", qui retrace l'histoire de la marque à travers certains de ses véhicules emblématiques, concentrés de prouesses mécaniques et technologiques et d'esthétique racée.