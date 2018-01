Princesse Charlene de Monaco : Fitgirl canon en résille à la salle de sport !

Alors qu'elle s'apprête à fêter le 25 janvier 2018 son 40e anniversaire, la princesse Charlene de Monaco, maman de jumeaux qui viennent d'avoir 3 ans, tient une forme éblouissante : elle l'expose d'ailleurs de manière étonnante pour faire la promotion du sport et d'une salle de fitness haut de gamme de la principauté, World Class Monaco.

Inaugurée sur le Rocher en 2015 par le groupe russe RFG, dont c'était alors le premier site implanté en Europe, la salle de sport voisine du stade Louis-II a déjà pu compter ces derniers mois sur le concours glamour d'une célèbre résidente monégasque, en la personne de Victoria Silvstedt. Elle s'est aussi offert le luxe d'avoir l'épouse du prince Albert II en prestigieuse cover girl du premier numéro de son magazine, MyWorldClass, à l'occasion d'un shooting et d'une interview vantant les bienfaits de l'activité sportive.

Ex-nageuse de haut niveau, qui fut trois fois couronnée lors des Jeux pan-africains et participa au relais 4x100 des Jeux olympiques de l'an 2000 au sein de la délégation sud-africaine, la princesse Charlene a fait de la pratique du sport dès le plus jeune âge le vecteur principal des travaux de sa fondation éponyme, lancée en décembre 2012. Et elle montre l'exemple à ses enfants Jacques et Gabriella, avec lesquels elle nage très régulièrement. Mais, loin de l'allure sans chichis qu'elle affiche lors de ses exploits en paddle ou auprès des plus jeunes lors de ses opérations de sensibilisation aux risques de la noyade, c'est en véritable fitgirl – ce terme inspiré par les reines du fitness sur les réseaux sociaux – sophistiquée, apprêtée et mise en scène, qu'on la découvre dans le numéro un de la revue de World Class : "Je préfère le fitness à l'ancienne, plus c'est basique, mieux c'est", y déclare-t-elle notamment, photographiée comme en pleine action sur un ring, corde à sauter en mains ou encore en train de faire une traction.

"Basique" ne saurait toutefois qualifier son allure très élaborée pour cet exercice... de style : avec son maquillage et sa coiffure sophistiqués, réalisés par les professionnelles du Beauty Spa intégré au club de sport, et vêtue d'un haut façon résille (qu'elle porte tantôt en noir, tantôt en blanc) avec un legging zébré (le stylisme est signé Loona Monte-Carlo), Son Altesse Sérénissime exécute un authentique numéro de mannequinat devant l'objectif du photographe Gil Zetbase, lors de cette rencontre événement produite par Gulshat Uzenbaeva. Une athlète... de classe mondiale !