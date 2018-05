Charlene de Monaco se lâche avec Daniel Ricciardo, vainqueur du Grand Prix

C'est l'un des plus grands, beaux et impressionnants rendez-vous sportifs de l'année : le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. La mythique épreuve qui se tient dans les rues de la principauté s'est déroulée ce week-end. La course a été remportée dimanche 27 mai 2018 par l'Australien Daniel Ricciardo de l'écurie Red Bull devant Sebastien Vettel, en Ferrari, et le champion du monde en titre Lewis Hamilton, en Mercedes. Le podium, illuminé par la présence du couple princier, restera parmi les plus sympathiques de l'histoire de l'épreuve.

Pour féliciter le trio de tête et remettre sa coupe à Daniel Ricciardo, Albert de Monaco était présent, accompagné de la princesse Charlene, et de ses neveux Pierre et Andrea Casiraghi. Andrea est venu sur le Grand Prix avec son aîné Sasha (5 ans). Pierre est papa pour la seconde fois, d'un petit Francesco Carlo Albert, depuis une semaine.

Dans la tribune où les trois pilotes sont montés sur le podium, pas de place pour les tout-petits mais, fidèle à sa réputation, Daniel Ricciardo a bien fait l'enfant. L'Australien dont s'était la première victoire à Monaco, après une deuxième place amère 2016 (ses mécanos n'avaient pas préparé ses pneus à temps lui coûtant ainsi la victoire), a éclaté de joie devant la princesse et les photographes. Charlene de Monaco, ravissante dans une robe colorée, s'est même laissée chahuter par l'enthousiaste pilote. Elle n'a pas refusé lorsqu'il lui a proposé une gorgée du magnum de champagne dont il venait de faire exploser le bouchon. C'est donc devant un Albert aux anges (un peu étonné ?) et ses neveux tout aussi morts de rire que la princesse, d'ordinaire si policée, a joyeusement bu au goulot. C'est un aspect de la princesse que l'on voit trop peu, on se souvient pourtant encore très bien d'elle annonçant l'arrivée sur scène de Robbie Williams avant de danser comme une ado. C'était lors des célébrations du 10e anniversaire du règne d'Albert...

Après le "raté" de 2016, Ricciardo a qualifié de "rédemption" cette victoire au Grand Prix de Monaco. "Je suis ravi. Deux ans après ma deuxième place ici, j'ai enfin l'impression que la rédemption est arrivée. Je savoure d'autant plus cette victoire que nous avons eu beaucoup de problèmes en course. (...) Mais je suis arrivé au bout en utilisant seulement six vitesses. Grâce à l'équipe, nous y sommes parvenus. Ça fait vraiment du bien de gagner de Monaco."