Charlene de Monaco : Son escapade en solo en Grèce

Il y a une semaine, Charlene de Monaco s'est envolée en solo pour la Grèce.

Comme nous l'apprennent nos confrères de Gala, Charlene s'est rendue à Athènes à l'invitation de l'un de ses meilleurs amis : "Charlene de Monaco était invitée au baptême du fils de Christos Fiotakis, son coach sportif personnel et qui est devenu l'un de ses proches amis, écrit Gala. L'entraîneur a d'ailleurs choisi la princesse pour marraine de son petit Leo [Leonidas, NDLR]. Charlene se devait donc d'être présente. Et elle a su profiter à fond de son séjour et de la fête !"

Sur Instagram, Christos Fiotakis prend la pose avec son épouse et ses deux enfants pour l'occasion et dévoile plusieurs photos de la fête : "L'un des moments les plus magiques de ma vie : le baptême de mon fils Leonidas s'est déroulé dans mon pays natal, la Grèce. Merci à mes amis et à la famille d'avoir fait cet effort de venir jusqu'ici. En regardant ces images je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a offert dans la vie."

Sur son compte Instagram, l'influenceuse Souad Hmicha, une invitée, a posté une photo de sa fille de 10 ans, Sofia, en compagnie de la princesse Charlene, ainsi qu'une vidéo les montrant en train de danser toutes les deux sur les Jackson 5. Parions que l'épouse d'Albert de Monaco et maman des jumeaux Jacques et Gabriella (4 ans) a passé un très joli moment.