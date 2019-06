Jacques et Gabriella de Monaco : Trop choux avec Bob l'éponge à son anniversaire

Après avoir inauguré en grande pompe la 58e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo, entouré de nombreuses personnalités, le prince Albert II de Monaco a célébré un événement dans l'événement, dimanche 16 juin 2019 : l'anniversaire de Bob l'éponge, qui fête les 20 ans de sa création ! Et Bob a été gâté, couvert de bisous par le prince héréditaire Jacques.

Pendant que la princesse Charlene était en déplacement en France, dans la Sarthe, pour donner – vêtue de son plus beau perfecto – le départ de la 87e course des 24 Heures du Mans, Jacques et sa soeur la princesse Gabriella se joignaient à leur père pour rendre hommage au héros jaune de Nickelodeon. Une projection spéciale du premier et du dernier épisode de la série d'animation phare, assortie d'un goûter auquel étaient conviés des dizaines d'enfants, avait été organisée au Grimaldi Forum, qui avait déroulé le tapis... jaune pour le plus fameux résident de Bikini Bottom, haut lieu des profondeurs de l'océan Pacifique. Et Bob l'éponge n'était pas venu seul : non seulement son acolyte Patrick l'étoile de mer était de la partie, mais aussi leurs doubleurs attitrés dans la version originale, à savoir Tom Kenny et Bill Faggerbakke, qui ont pu leur donner de la voix en live.

D'abord un peu intimidés devant ces personnages hauts en couleur et hauts en taille, qu'ils ont dans un premier temps observés à distance en pouffant de rire, le prince Jacques et la princesse Gabriella, âgés de 5 ans et demi, ont ensuite brisé la glace. Le fils et héritier du souverain monégasque est allé dans les bras de Patrick l'étoile de mer avant de se jeter dans ceux – pourtant courts – de Bob l'éponge, de lui faire un gros câlin et de détailler sa tenue, de la tête aux pieds tandis que Gabriella observait, un bouquet de fleurs (jaunes, évidemment !) à la main.

Si Charlene, absente, aura sans doute eu droit à son retour en principauté à un récit très coloré de la part de ses enfants, un autre membre de la famille a été témoin de ces joyeux moments en la personne de John B. Kelly III, neveu de la princesse Grace et cousin d'Albert, présent lors de l'événement.

Quant à Jacques et Gabriella, ils continuent, en dépit de leur jeune âge, à multiplier les apparitions publiques lors de grandes manifestations, après s'être précédemment montrés au mois de mai à l'occasion du tournoi de rugby Sainte-Dévote et au cours du week-end du Grand Prix de Formule 1 de Monaco.