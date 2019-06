Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam : leur mariage religieux en Provence

Après le mariage civil à Monaco, place au mariage religieux. Samedi 29 juin 2019, Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam ont choisi de s'unir au milieu des champs de lavande à Saint-Remy-de-Provence. Un second mariage pour lequel le prince Albert, la princesse Caroline et Carole Bouquet ont bien sûr fait le déplacement.

Le choix de s'unir à Saint-Rémy-de-Provence n'est pas seulement dû à la beauté du lieu puisque cette ville tient une signification toute particulière pour Charlotte Casiraghi. Après la mort tragique de son père Stefano en 1990, sa veuve Caroline de Monaco est partie y vivre un temps avec leurs trois jeunes enfants pour qu'ils puissent grandir plus tranquillement, loin du Rocher, en toute discrétion. Aujourd'hui encore, elle y possède une propriété.

Le 1er juin, le couple s'est uni civilement au palais princier de Monaco devant 500 invités. Après une première petite robe en dentelle à noeuds signée Saint Laurent pour la journée, la mariée avait ensuite enfilé une élégante robe bustier pour la réception organisée à la villa La Vigie. La petite-fille de Grace Kelly avait complété sa tenue d'un précieux collier en diamants ayant appartenu à son actrice d'aïeule. En couple depuis la fin 2016, Charlotte de Monaco et Dimitri Rassam se sont fiancés en mars 2018. Ils ont accueilli un petit garçon, Balthazar, sept mois plus tard. La cavalière monégasque est aussi la maman de Raphaël, 5 ans, né de sa précédente relation avec Gad Elmaleh.

