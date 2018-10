Charles Aznavour : Son cimetière envahi par les fans, un mois après sa mort

Charles Aznavour ne fait peut-être plus partie de ce monde, mais sa mémoire et son héritage musical continuent bel et bien de vivre au travers des fans qui sont très nombreux à visiter sa tombe.

Comme le souligne le journal Le Parisien, les admirateurs du regretté chanteur, disparu le 1er octobre dernier à l'âge de 94 ans, ne cessent de venir se recueillir en masse au cimetière de Montfort-l'Amaury, là où l'artiste a été inhumé le 6 octobre 2018. À tel point que la petite commune des Yvelines est presque dépassée par sa soudaine notoriété. "C'est assez déroutant. Certains traversent l'Europe uniquement pour se recueillir et chanter. On entend parfois de la guitare près de la tombe", a témoigné la réceptionniste du cimetière.

Certains visiteurs viennent tout droit d'Arménie, pays dont était originaire les parents de Charles Aznavour. "Il y a en permanence cinq à dix personnes qui viennent exprès pour Aznavour. J'ai croisé pas mal d'Arméniens, qui souvent ne parlent pas un mot de français", a ajouté un serveur travaillant dans un bar alentour. "Il n'y a pas une journée où je ne vends pas une babiole pour Aznavour. Les gens viennent de partout. Ça donne un rayonnement international à la commune", a poursuivi un autre commerçant.

Au final, ce pèlerinage de fans représente "une visite qui profite à l'ensemble du secteur touristique : passé le recueillement, les curieux sollicitent des informations sur l'histoire du bourg, ses anciennes gloires et les lieux à ne pas manquer", écrit Le Parisien. "Cet événement a développé la notoriété de notre village. Les demandes d'hôtels et de chambres d'hôtes ont grimpé en flèche", confirme une personne rattachée à la mairie.