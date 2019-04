Charlie (Koh-Lanta), son changement de look radical : "Une mauvaise idée..."

Lors de l'édition 2016 de Koh-Lanta, tournée en Thaïlande, les téléspectateurs avaient découvert Charlie. La jeune candidate s'était affichée devant les caméras de TF1 les cheveux longs et en partie tressés, façon rasta. Depuis, elle a sorti un livre autobiographique, Jacques a dit... suce ! (éditions du Panthéon) et dévoile un look complètement différent ! Auprès de Purepeople.com, elle s'explique.

Exit la coiffure rasta, Charlie s'affiche désormais plus féminine que jamais. Cheveux roux ou bruns, maquillage mettant ses traits en valeur... L'ex-aventurière se dévoile toujours tirée à quatre épingles. Une métamorphose qui n'en est en réalité pas une : "Je n'ai jamais changé de look, nous confie Charlie. Avant Koh-Lanta, j'avais la même gueule que j'ai maintenant." Et de préciser : "Sur les photos que j'ai envoyées pour les castings de Koh-Lanta, je suis exactement comme je suis maintenant."

C'est au moment de s'envoler pour la Thaïlande que la jeune femme a changé de coiffure. "Je me suis fait un look à la Jack Sparrow car je ne voulais pas être la midinette qui adore la mode, confie-t-elle. Avec mon mec, on s'était dit : 'Bah vas-y, on va te mettre des petites tresses, ça va faire aventurière !'" Finalement, il s'agissait d'une "mauvaise idée" pour Charlie : "On m'a mise dans la case de la rasta alors que, pas du tout, j'adore la mode, c'est ma passion et je suis féminine !"

Plus encore, celle qui a quitté l'aventure après quelques jours car elle souffrait de migraines et n'avait pas accès à son traitement tient à répondre aux questions concernant un éventuel recours à la chirurgie esthétique : "Je n'en ai jamais fait !" "Ils ont pris des plans en contre-plongée où j'ai l'air obèse alors que j'étais fine, en mode où je suis dans la douleur, dans la maladie... J'ai l'air d'être la plus laide de France !", assure-t-elle.

