Charlotte de Cambridge, taille patronne: la confidence inattendue d'Elizabeth II

Mise à l'honneur dimanche dernier par la BBC avec la diffusion du documentaire The Coronation, dans lequel, au cours d'une interview exceptionnelle, elle a régalé le public de son humour en évoquant le poids problématique de la couronne et le confort plus que relatif de son carrosse doré, pas du tout adapté au voyage, la reine Elizabeth II a attiré l'attention le lendemain avec de nouvelles confidences rares. En quelques mots, elle en a en effet dit long sur ses arrière-petits-enfants George et Charlotte de Cambridge.

Alors qu'elle séjourne à Sandringham House, résidence privée où elle se retire chaque hiver de décembre à février, la souveraine britannique recevait lundi 15 janvier 2018 la visite d'une fillette, Emily Clay, accompagnée par sa mère, Ellen, pour se voir remettre une bible des mains de la royale matriarche. Ce faisant, Elizabeth II demanda à la maman si Emily veillait sur sa petite soeur Hadleigh ; et lorsque Ellen répondit que c'était en réalité "plutôt l'inverse", la reine ajouta : "C'est pareil pour Charlotte et George." "La reine voulait dire par là, a interprété le papa de la fillette après avoir assisté à la scène, que Charlotte veille sur George plutôt que l'inverse. Cela arrive souvent que l'enfant le plus jeune soit aussi le plus assuré. C'est le syndrome du cadet."

Au fil des commentaires lâchés de-ci de-là par le prince William et la duchesse Catherine de Cambridge, on avait déjà compris que si le prince George, 4 ans, est un authentique petit garçon parfois turbulent, qui aime les dinosaures, les engins et faire du bruit, sa petite soeur Charlotte, 2 ans, est la force tranquille et la vraie patronne. C'est elle qui est "aux commandes", avait même signalé leur maman Kate en personne, indiquant que sa fille grandit très vite et veut toujours jouer avec son frère aîné.

Une assurance qui se dégageait d'ailleurs de manière assez comique de la photo réunissant devant l'objectif d'Annie Leibovitz la toute dernière génération de la famille royale autour d'Elizabeth II à l'occasion de son 90e anniversaire.

Et alors que la princesse Charlotte vient de passer ses premiers jours à la crèche (dans un établissement d'exception non loin du palais de Kensington), ses aptitudes de maîtresse-femme tendent déjà à se confirmer : "Elle est très douce et a beaucoup d'assurance. Elle est constamment en train de bavarder", a confié un témoin au magazine People.

L'arrivée d'un troisième enfant chez les Cambridge, en avril prochain, va-t-elle modifier la donne ou bien Charlotte prendra-t-elle encore plus de poids au sein de la fratrie ?