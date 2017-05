Cher quasi nue sur scène : Elle obtient son trophée d'Icône à 71 ans

Cher n'a pas froid aux yeux (et encore moins aux fesses). Décidée de prouver qu'elle est la reine de la provoc' et ce depuis ses débuts, la chanteuse de 71 ans a fait le show comme autrefois sur la scène des Billboard Music Award la nuit dernière. Du balai Nicki Minaj et les autres chanteuses qui essayaient de lui voler la vedette sur le red carpet : la queen, c'est bien elle !

Icône un jour, icône toujours : hier soir, Cher a reçu le prix de l'icône (décerné l'année dernière à Céline Dion...). L'interprète du tube I Got You Babe a enfilé ses plus belles tenues de scènes pour enflammer le T-Mobile Arena de Las Vegas. Perruque rose fuchsia et blond platine, strass à gogo et lanières en tout genre, le tout dans un bout de tissu rikiki : elle a fait fort pour sa première prestation en dévoilant son corps de rêve pour chanter Believe, son tube des années 90.

Lors de son second passage sur la scène, Cher s'est également fait remarquer avec une tenue très glamour qui n'a pas manqué de faire réagir de nombreux internautes. "C'est quoi son p**** de secret ?", "Magique", "Une légende", "Je l'aime tellement", "Elle est magnifique", "Juste sublime" ou encore "Elle m'impressionne, elle est extraordinaire", a-t-on pu lire sous le cliché la mettant en scène sur le compte Instagram de la cérémonie.