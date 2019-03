Chloë Grace Moretz : Retour de vacances avec sa supposée chérie Kate Harrison

Mardi 19 mars 2019, l'actrice Chloë Grace Moretz était vue à l'aéroport de Puerto Vallarta, au Mexique, alors qu'elle devait prendre un avion pour rentrer chez elle à Los Angeles. La jeune star de 22 ans n'était pas seule puisqu'on a pu voir à ses côtés, Kate Harrison.

Les deux femmes, qui ont passé quelques jours de vacances au soleil, seraient en couple depuis le début de l'hiver. À l'aéroport, Chloë Grace Moretz et sa supposée chérie, mannequin de profession, ont été repérées par des employés et des anonymes et la star de Kick-Ass a gentiment accepté de faire plusieurs selfies. Peu après, l'ex-chérie de Brooklyn Beckham faisait protéger sa valise par un film plastique et montait dans l'avion direction Los Angeles. Une fois à l'aéroport de LAX, Kate Harrison a toutefois poursuivi seule son voyage jusqu'à Lima, au Pérou...

Côté pro, Chloë Grace Moretz est actuellement à l'affiche du film Greta, réalisé par Neil Jordan. Elle y donne notamment la réplique à Isabelle Huppert. Le film est attendu en salles, en France, en juin prochain.