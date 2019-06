Chris Hemsworth et Tessa Thompson : Les Men in Black débarquent à Paris

De nouveaux Men in Black font trembler Hollywood ! Chris Hemsworth et Tessa Thompson ont succédé à Will Smith et Tommy Lee Jones dans le rôle des agents en costumes noirs. Venus à Paris en mission, ils ont profité d'un photocall pour improviser un shooting près de la tour Eiffel...

Cette année, la tour Eiffel fête ses 130 ans. Chris Hemsworth et Tessa Thompson lui ont adressé leurs meilleurs voeux ce mardi 4 juin 2019, jour du photocall des stars du film Men in Black: International à Paris. Les deux acteurs de 35 ans, rejoints par Ahmed Sylla, se sont prêtés à l'exercice du photocall à la Cité de l'architecture et du patrimoine, située place du Trocadéro dans le 16e arrondissement.

Élégant en costume Etro, Chris Hemsworth a réalisé un imparable numéro de charme. Idem pour Tessa Thompson, vêtue d'un tailleur pantalon noir Robert Wun, à la veste sculpturale.