Chris Hemsworth : Ses trois enfants, gaga de leur papa aux Golden Globes

Âgé de 33 ans, Chris Hemsworth est le papa de trois enfants avec sa douce Elsa Pataky (40 ans) : India Rose (4 ans) et les jumeaux Tristan et Sasha (2 ans). Des traits communs avec le séduisant père : des cheveux blonds et longs, comme Thor.

Outre cette photo, le couple a largement fait le récit de sa soirée hollywoodienne aux Golden Globes. Sur Instagram, Elsa Pataky a posté un élégant cliché en noir et blanc où elle apprend à ses abonnés qu'elle et son amoureux sont "en retard". Quant à Chris (qui portait un costume Hugo Boss), il a mis en ligne une photo en mode selfie de voiture où il loue la beauté de "son rancard canon".