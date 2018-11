Chris Marques papa : "Jackson est la plus belle chose qui me soit arrivée"

On n'arrête plus Chris Marques. On peut actuellement retrouver le danseur professionnel et chorégraphe de 40 ans dans Danse avec les stars 9, en tant que juré. Prochainement, il fera ses premiers pas d'animateur sur Gulli avec Tahiti Quest et donnera le coup d'envoi de la tournée Alors on danse ? et celle de Stars 80. Un emploi du temps chargé qui ne l'empêche pas de prioriser sa vie de famille.

A l'occasion d'une interview accordée à nos confrères de Télé Star, le mari de Jaclyn Spencer a confié : "C'est ma priorité. J'admets qu'avec mon épouse, on sort beaucoup, mais on a aussi envie de s'occuper de notre fils de 2 ans, Jackson. Il est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie." Chris Marques est ensuite revenu sur ses nombreux projets.

Concernant DALS 9, il a expliqué que selon lui, cette édition était plus rafraîchissante, notamment grâce à l'arrivée à l'animation de Camille Combal : "Sandrine Quétier était très bien à l'animation - c'est ma copine - mais on s'est rendu compte que si c'était un grand et beau format, on pouvait y intégrer de la légèreté et de l'autodérision. Camille est parfait dans ce rôle ! Et j'ajoute que Karine est son complément idéal."

Chris Marques a ensuite révélé que la tournée Danse avec les stars n'aurait pas lieu cette année, car son spectacle Alors, on danse ? la remplace : "C'est un spectacle que j'ai créé avec ma compagne Jaclyn Spencer. On rêvait de créer ce type de show. Il est écrit comme un film. Vous pourrez y voir Christophe Licata et sa femme Coralie, entre autres."