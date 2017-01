Chris O'Dowd : L'acteur de Mes Meilleures amies bientôt papa pour la 2e fois

L'acteur irlandais Chris O'Dowd va être papa pour la deuxième fois ! Sa femme Dawn O'Porter est enceinte de leur deuxième enfant, qui rejoindra le petit Art, né il y a tout juste deux ans. C'est Dawn, écrivain et animatrice, qui a annoncé la nouvelle à l'antenne lors d'un épisode de Get It On podcast : "J'espère que 2017 commence bien pour vous ! De mon côté, c'est super. Je commence un nouveau roman cette semaine, je vais bientôt avoir 38 ans et je suis enceinte. Donc je vais chercher beaucoup de pantalons très larges et sortir du placard mes tenues larges vintage !"

L'acteur de 37 ans (Mes Meilleures amies, la série IT Crowd) a rencontré sa bien-aimée lors d'un dîner en 2009 et ils se sont dit oui en 2012, après sept mois de fiançailles. Au mois de juin 2013, Dawn O'Porter - elle a modifié son nom de famille après son mariage, passant de Porter à O'Porter - avait confié au Daily Mail être heureuse d'avoir rencontré Chris O'Dowd lorsque son propre parcours d'actrice était en berne : "Il a vu sa carrière décoller au moment de notre rencontre, nous avons partagé cela ensemble. J'ai eu la possibilité de vivre de beaux moments professionnels à travers lui."