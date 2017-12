Chrissy Teigen, enceinte : Noël dans le désert, avec John Legend et leur fille

Certaines personnalités, comme Mariah Carey, Emmanuel et Brigitte Macron, ont fêté Noël à la montagne. D'autres, à l'image de Chrissy Teigen, John Legend et leur fille Luna, se sont envolés pour le désert. La petite famille a publié les photos de ce week-end gourmand au milieu des falaises, et régalé des millions d'internautes.

Chrissy Teigen compte plus de 15 millions d'abonnés sur Instagram, et son mari chanteur près de 8 millions. Le couple a convié ces 23 millions d'utilisateurs à célébrer Noël en sa compagnie, par le biais de l'application de partage. Le mannequin de 32 ans, enceinte de son deuxième enfant, et John Legend y ont mis en ligne plusieurs images de ces quelques jours dans le désert.

D'adorables images sur lesquelles la future grande soeur Luna Stephens (1 an et 8 mois) apparaît et qui font le bonheur des followers de ses parents !