Chrissy Teigen et John Legend : Leur bébé souffre d'une déformation du crâne

Chrissy Teigen et John Legend n'ont pas été aidés par la nature pour fonder une famille mais par la science. Le mannequin et animatrice de 33 ans et le chanteur de 39 ans ont eu recours à la fécondation in vitro pour leurs deux enfants, Luna (née en avril 2016) et Miles (né en mai 2018). Heureux d'avoir concrétisé à deux reprises ce rêve qui leur tenait tant à coeur, Chrissy Teigen et John Legend savourent chaque instant de cette nouvelle vie à quatre.

Si Miles est un bébé pleinement épanoui, il doit malheureusement faire face à une anomalie courante à son âge : un aplatissement du crâne également appelé plagiocéphalie. Afin que celui-ci reprenne une forme normale, il est contraint de porter un casque une bonne partie du temps. Chrissy Teigen a dévoilé le résultat en image sur sa page Instagram le 3 décembre.

L'adorable bébé, craquant dans sa petite veste à carreaux, est apparu dans les bras de sa maman, le crâne recouvert d'un accessoire médical blanc. "Mon bébé a la tête modelée par un casque aujourd'hui !, a-t-elle légendé, sans vouloir alarmer. Ne soyez pas mal pour lui si vous voyez des photos. C'est une petite bête heureuse, nous réglons juste son problème de crâne plat."

En partageant cette expérience, la jeune maman a recueilli de nombreux témoignages d'internautes à qui ce casque a rappelé de plus ou moins bons souvenirs, le plus souvent avec un dénouement heureux !