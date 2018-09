Chrissy Teigen folle de joie pour son "incroyable" John Legend !

Une semaine après leur présence remarquée aux GQ Men of the Year 2018 à Londres, où Chrissy Teigen faisait sa première sortie officielle depuis la naissance de son fils Miles, le top model et son époux John Legend ont assisté dimanche 9 décembre à la 70e cérémonie des Primetime Creative Arts Emmy Awards. Durant cette première partie des "oscars de la télévision", les programmes de télé-réalité, retransmissions et techniciens sont notamment récompensés ; les catégories stars comme les séries et leurs acteurs principaux le seront lors des Primetime Emmy Awards le 17 septembre. Loin de venir en voisin, John Legend a décroché un prix, ce qui lui a permis d'entre dans l'histoire.

Hier soir, l'émission du regretté Anthony Bourdain, Parts Unkown, a décroché deux Emmy. Le remake de Queer Eye s'est vu remettre le prix de la meilleure émission de télé-réalité. Samira Wiley, révélée dans Orange is the New Black, a été sacrée meilleure guest actrice pour un épisode de la saison 2 de The Handmaid's Tale (OCS), tandis que The Crown (Netflix) a reçu celui de la meilleure distribution pour une série dramatique et des meilleurs costumes d'époque. Notons enfin le troisième Emmy d'affilée de RuPaul comme meilleur présentateur de télé-réalité pour RuPaul's Drag Race. Et John Legend dans tout ça ?

Le 1er avril 2018, la chaîne NBC proposait une représentation unique pour la télévision de la comédie musicale Jesus Christ Superstar, d'Andrew Lloyd Webber et Tim Rice, avec John Legend dans le rôle principal. Le crooner de 39 ans est aussi l'un des producteurs du show. Ce programme s'est vu décerner le Emmy Award du meilleur programme "exceptionnel" de variétés devant les dernières cérémonies des Oscars, des Grammy et des Golden Globes. Avec ce nouveau trophée à déposer sur sa cheminée, John Legend entre dans un cercle très fermé : celui des performeurs ayant obtenu un Emmy, un Grammy (John en a décroché 10), un Oscar (pour la chanson Glory du film Selma en 2015) et un Tony (coproducteur de la pièce Jitney en 2017), soit les quatre plus prestigieux prix pour la télévision, la musique, le cinéma et le théâtre. Cet EGOT status, comme l'appellent les Américains, seulement 14 artistes l'ont atteint, parmi lesquels Whoopi Goldberg, Audrey Hepburn, Rita Moreno (West Side Story), Barbra Streisand ou encore Liza Minnelli. Legend est le premier artiste noir après Whoopi Goldberg à réussir ce tour de force, mais aussi le plus jeune !

Évidemment très fier de son compagnon, Chrissy Teigen a posté une superbe photo d'elle en train d'embrasser son chéri John Legend. En légende, elle écrit : "Mon homme incroyable. Quelle vie surréaliste !"