The Handmaid's Tale - La Servante écarlate : La saison 2 disponible en DVD

Le jeudi 26 avril 2018, OCS commençait la diffusion de la saison 2 de The Handmaid's Tale. Cette série d'anticipation est adaptée du roman La Servante écarlate de Margaret Atwood. Le coffret de cette saison exceptionnelle est disponible depuis le 8 décembre en DVD.

La première saison, avec son sujet coup de poing - l'exploitation des rares femmes encore fécondes dans une société ultrareligieuse, liberticide et en extinction -, son interprétation (l'incroyable Elisabeth Moss en tête, Max Minghella, Ann Dowd, etc.) et sa réalisation impeccable ont permis à la série créée par Bruce Miller, supervisée par Margaret Atwood, de décrocher deux Golden Globes et déjà huit Emmy Awards. C'est dire si les attentes sont élevées pour cette nouvelle salve d'épisodes. À peine entamée, cette saison 2 avait déjà marqué les esprits avec une scène d'ouverture époustouflante... déjà culte !

This Woman's Work

ATTENTION SPOILERS

Petit rappel : à la fin de la saison 1, les servantes, sous l'impulsion de June (Elisabeth Moss), refusent de lapider leur compagne Janine - exceptionnelle Madeline Brewer. La saison 2 s'ouvre sur les conséquences dramatiques de cette rébellion : la mise en scène de la pendaison de toutes les servantes écarlates. Cela se déroule dans un stade, déserté et déjà en ruines. Les maids sont réunies en ce lieu sinistre puis divisées en trois groupes. Les chiens hurlent. On glisse la corde au cou de chacune des jeunes femmes. La caméra se pose alors sur le visage de June, en larmes mais pétrifiée comme le téléspectateur. La séquence dure une dizaine de minutes. C'est long, très éprouvant à regarder.

Puis la magie de The Handmaid's Tale opère quand les premières notes de This Woman's Work de Kate Bush retentissent... La beauté de cette chanson entre en totale contradiction avec l'horreur des images qu'elle illustre. Mais ce choix fait sens : Kate Bush y chante un accouchement qui tourne mal ; et donner la vie est ce à quoi sont réduites les servantes. La séquence, dont on ne vous dévoilera pas l'issue, est une épreuve et la chanson de Kate Bush n'a jamais été aussi bien utilisée depuis qu'elle a été écrite pour La Vie en plus de John Hughes en 1988.