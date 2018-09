Chrissy Teigen, pulpeuse et irrésistible, au bras de son stylé John Legend

Mercredi 5 septembre 2018, Chrissy Teigen a enfin quitté son domicile. Le sublime top model a retrouvé les flashs et le tapis rouge en accompagnant son cher et tendre John Legend à la cérémonie des GQ Men of the Year 2018 à la Tate Modern à Londres. C'est la première sortie officielle du couple pour une telle soirée depuis la naissance en mai de leur deuxième enfant : Miles.

John Legend et Chrissy Teigen ont confié le temps d'une soirée la petite Luna (2 ans et demi) et le petit Miles pour se frotter aux rich and beautiful de la capitale britannique. Le crooner était attendu puisque l'édition britannique du magazine GQ lui a décerné le prix de l'homme le plus stylé de l'année. Et il l'était, hier soir, dans son costume bleu nuit Hugo Boss. À ses côtés, l'adorable Chrissy Teigen, pulpeuse et à croquer dans sa robe Labourjoisie argent. Irrésistible !

Sur son compte Instagram, le top model de 32 ans, toujours très drôle, a partagé quelques moments de la soirée. D'abord des photos du tapis rouge avec John Legend mais aussi un montage d'elle sous "plusieurs angles" parce que c'est "très important" qu'on puisse la voir, elle, sous différents angles. Chrissy insiste bien sur ce point. La jeune maman a également posté une courte vidéo de John et elle à table en train de se trémousser en rythme sur le génial This is America de Childish Gambino. En quittant la soirée, ils se sont réfugiés dans un taxi et se sont embrassés comme deux adolescents... Une image que les photographes n'ont pas ratée.