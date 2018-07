Chrissy Teigen : Entièrement nue et détendue, elle allaite son fils

Si Chrissy Teigen est l'une des célébrités les plus populaires sur les réseaux, c'est en partie grâce aux photos de sa petite famille et d'elle qu'elle publie. Le mannequin en a partagé une nouvelle cette semaine. Elle pose entièrement nue, en train d'allaiter son fils de 2 mois, allongée sur un transat et sous un parasol.

La bataille pour normaliser l'allaitement continue ! Comme Eva Longoria et le mannequin Mara Martin, Chrissy Teigen se montre au naturel en train de nourrir son fils. La star de 32 ans et son bébé, Miles, figurent sur une photo mise en ligne dans la story Instagram de Chrissy.