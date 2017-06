Chrissy Teigen se lâche : Sa vie sexuelle avec John Legend crûment racontée

Dans les pages de la publication, l'épouse de John Legend a profité de son interview pour se lâcher comme à son habitude, elle qui est réputée pour sa spontanéité, sa franchise et son humour parfois bien gras.

Questionnée au sujet de sa vie privée, la bombe américaine n'a donc pas mis longtemps avant de s'épancher sur son mariage avec l'interprète de Darkness and Light, et notamment sur leur vie sexuelle. Au lit, elle a ainsi expliqué qu'il y avait une partie de son anatomie qu'elle ne souhaitait pas montrer à son mari. "Un jour, John et moi avons fait une sortie à quatre avec un autre couple, et nous étions en train de nous lancer des blagues lorsque j'ai dit : 'John n'a jamais vu mon trou du c**', et John a répondu : 'Tu plaisantes ? A chaque fois que quelqu'un fait quelque chose en levrette, tu vois ça. Je le vois à chaque fois', et je lui ai dit : 'Nous ne referons plus jamais de levrette'", a-t-elle déclaré.

L'adoption, une option qu'elle n'exclut pas

Sans filtre, Chrissy Teigen a également expliqué qu'elle savait pertinemment que son honnêteté pouvait choquer, voire parfois poser problème. "Je suis celle qui a eu une fausse carte d'identité au lycée, et je pouvais hurler en disant : 'Je suis désolée, elle est fausse', et partir en courant. Je ne sais pas si c'est être trop honnête ou être bien trop anxieuse. Probablement un mélange des deux", a-t-elle poursuivi.

Maman épanouie grâce à sa petite Luna (1 an), Chrissy Teigen a par ailleurs réaffirmé sa volonté d'agrandir la famille avec John Legend. "J'aimerais bien adopter ou avoir des enfants en famille d'accueil. Mais j'adorerais être enceinte. Peut-être que je devrais avoir peur [d'être de nouveau touchée par une dépression post-partum, NDLR], je ne sais pas. Ce ne pourrait pas être pire que ça l'était déjà, pas vrai ?". On espère sincèrement que non.