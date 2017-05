Chrissy Teigen, "de la chirurgie esthétique partout" : elle fait des révélations

Chrissy Teigen s'est récemment associée à la marque BECCA Cosmetics pour la conception et le lancement d'une palette à maquillage. Elle en a fêté la sortie ce jeudi 4 mai et en a fait la promotion à l'occasion d'une table ronde avec des beautystas et influenceuses, leur révélant contre toute attente qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique.

Complimentée sur ses joues potelées caractéristiques et interrogée sur un éventuel recours à la médecine esthétique pour un tel résultat, Chrissy a assuré qu'elles sont naturelles. Mais a aussi dit que tout le reste de son visage ne l'était pas : "Tout chez moi est faux à part mes joues", a-t-elle dit en riant et en scandant "faux, faux, faux" en pointant tour à tour du doigt son front, son nez et ses lèvres. Rapportée par le blog beauté britannique Byrdie, la scène a été interprétée par de nombreux médias comme un aveu de chirurgie massive. Mais n'était-ce pas seulement une boutade ?

En revanche, dans un entretien avec le site Refinery 29, l'épouse de John Legend et maman de la craquante Luna (1 an) a bien admis au moins une intervention : elle a eu recours, il y a quelques années, à la chirurgie esthétique.

"Je me suis fait aspirer une aisselle... C'est un gros secret, mais je m'en fous", confie Chrissy Teigen à Refinery 29. Il y a neuf ans, la bombe a subi une liposuccion du bras. Cinq centimètres de graisse lui ont été retirés. "[La graisse aspirée] est malheureusement revenue, donc je dois en payer une autre. C'était tellement facile. Ca m'a permis de me sentir mieux dans des robes, j'avais plus confiance en moi. C'était le truc le plus stupide que j'ai fait. Le plus bête, mais (...) je n'ai aucun regret, honnêtement", ajoute Chrissy Teigen.

Comme elle, les chanteuses Kelly Rowland et Stone, ainsi que l'actrice Melanie Griffith, ont récemment évoqué leur rapport à la chirurgie esthétique.