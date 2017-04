Stone et la chirurgie esthétique : Une opération tous les dix ans !

Annie Gautrat, plus connue sous le nom de Stone, publie son autobiographie Complètement Stone le 6 avril prochain aux éditions Robert Laffont, l'occasion pour la célèbre chanteuse de 69 ans de livrer quelques anecdotes étonnantes – comme celle concernant son fils aîné Baptiste et Julie Gayet – mais aussi de s'épancher sur sa passion pour la chirurgie esthétique.

Stone ne s'en cache pas, elle a eu recours à plusieurs reprises au bistouri pour rester épanouie, comme elle le confie dans les extraits de son livre publiés par Gala. "Je suis heureuse de cette amélioration physique. Mieux dans son corps, mieux dans sa tête, comme on dit. Aussi, vais-je prendre le pli, tous les dix ans, de me faire refaire quelque chose", écrit-elle.

Son histoire d'amour avec la chirurgie débute lorsqu'elle a 20 ans et qu'elle confie son sourire au chirurgien-dentiste Alain Sous­san. À 30 ans, elle retouche sa poitrine, aux frais de sa maman qui lui offre l'opération. "Ayant arrêté de manière trop abrupte l'allai­te­ment de mon premier fils, Baptiste, je me suis en effet retrouvée deux ans plus tard avec des seins comme des gants de toilette", justifie l'interprète de Made in Normandie, alors qu'elle était mariée au regretté Eric Charden. Ravie de sa nouvelle poitrine, Stone est toutefois obligée de subir une nouvelle intervention lorsque l'une de ses prothèses se perce, en plein scandale des prothèses PIP.

La chanteuse continue sur sa lancée avec une liposuccion à 40 ans, complexée par sa culotte de cheval. Dix ans plus tard, elle succombe au Botox pour repousser les rides et s'offre finalement un lifting à 60 ans. Alors qu'elle fêtera ses 70 ans en juillet prochain, l'artiste réfléchit à sa prochaine intervention et elle l'assume. "Ce n'est pas honteux. J'en ai même parlé dans certaines émissions. Parfois, on m'a même payée pour témoi­gner car j'étais la seule à bien vouloir le faire !", se défend-elle dans son autobiographie.

Complètement Stone, par Stone (Annie Gautrat) en librairie le 6 avril – éditions Robert Laffont.