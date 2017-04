Julie Gayet a été la petite amie du fils d'un duo mythique de la chanson !

Dans son livre autobiographique Complètement Stone, la célèbre chanteuse fait des confidences croustillantes. Le site de Gala en a repéré une qui concerne son fils – né de son couple mythique avec Eric Charden – et une certaine Julie... Gayet, la compagne du président de la République.

En 1972, Annie Gautrat, alias Stone et à l'époque la femme du regretté Eric Charden, donne naissance à son enfant Baptiste. Dans son ouvrage, l'interprète de Made in Normandie se confie sur lui, abordant la septicémie qui l'a frappé quand il était petit et dont il s'est remis : "Savoir son petit enfant au plus mal, tout seul ou presque, à l'hôpi­tal, est une expé­rience que je ne souhaite à personne de vivre." Puis, les années passent, son petit Baptiste devient grand, enregistre une chanson (Un film avec toi) et croisera la route de Julie Gayet...

Le fils de Stone et Charden est vraisemblablement au lycée quand il a un coup de coeur pour "une jolie blonde du VIIIè arron­dis­se­ment et qui va rester un flirt pendant des années". Stone poursuit : "Ce premier amour était très touchant, pour­suit la chan­teuse. Baptiste et Julie ne se quit­taient pas. Deve­nus adultes, ils sont restés amis. Je me souviens être allée en famille voir Julie sur une scène de théâtre. Quand ensuite elle a joué au cinéma, elle n'a pas changé pour autant, toujours aussi char­mante." Alors quand en 2012 éclate le scandale avec François Hollande, il prend alors de ses nouvelles : "Ils ne se sont jamais perdus de vue."

Complètement Stone, par Stone (Annie Gautrat) en librairie le 6 avril - éditions Robert Laffont