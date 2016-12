Christian (12 Coups de midi) amoureux : Un indice capital sur sa petite amie...

L'étau se resserre petit à petit. Dans Les 12 Coups de midi sur TF1, le champion Christian – à la tête d'un immense pactole de plus de 770 000 euros – distille de temps à autre des indices sur l'identité de sa petite amie, qu'il a rencontrée grâce à l'émission.

Mercredi 28 décembre, le charmant quinqua a été très touché par l'un de ses concurrents, Gérard (77 ans), en couple depuis 55 ans avec sa compagne. "Je suis toujours très ému devant les histoires comme ça qui durent telle­ment d'an­nées, je suis resté très roman­tique, vous savez ! Vraiment !", a-t-il lâché face à Jean-Luc Reichmann. Evidemment, ce dernier s'est empressé de demander des nouvelles du jeune couple. "Ça va toujours très bien !", a alors renseigné Christian.

Puis, afin de mettre un terme à certaines rumeurs qui entourent l'identité de l'ex-candidate qui est devenue sa bien-aimée, le talentueux maître de midi a statué : "On va donner une info, comme ça ça va faire taire un petit peu les rumeurs parce qu'il y a tout et n'importe quoi qui se dit. Son prénom contient un 'i' et son prénom est un Etat des Etats-Unis ! On va dire Caroline ou Virginie, comme ça ça laisse le suspense et au moins ça n'embêtera pas d'autres personnes qui n'ont rien à voir."

Il y a quelques semaines, Jean-Luc Reichmann faisait déjà un point sur tous les indices lâchés par Christian depuis qu'il a confié être amoureux grâce au jeu. "L'élue de votre coeur a été rencontrée aux Douze coups de midi, avec un prénom où il y a un 'i' dedans, entre 25 et 40 ans, plus petite que vous, plus petits pieds que vous, elle a un piercing, ce n'est pas Priscilia qui est votre amie et elle n'habite pas en Île-de-France."

