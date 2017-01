Christian (12 Coups de midi) : Il compare sa petite amie avec une candidate !

"On va donner une info, comme ça, ça va faire taire un petit peu les rumeurs parce qu'il y a tout et n'importe quoi qui se dit. Son prénom contient un 'i' et son prénom est un État des États-Unis ! On va dire Caroline ou Virginie, comme ça, ça laisse le suspense et, au moins, ça n'embêtera pas d'autres personnes qui n'ont rien à voir", avait révélé Christian, candidat mythique des 12 Coups de midi, en décembre dernier au sujet de sa petite amie. Mercredi 11 janvier, le joueur s'est permis une blague au sujet de sa chérie qui n'a laissé personne indifférent.

Hier, Christian a affronté Mélanie sur le plateau de Jean-Luc Reichmann. Si ce prénom ne fait pas référence à un État des États-Unis, le fait qu'il comprenne des "i" semble avoir inspiré le candidat. Alors que Mélanie a indiqué "vouloir faire comme Christian", c'est-à-dire ne pas évoquer sa vie privée, ce dernier a rétorqué à propos de sa rivale : "Il y a un 'i' dans son prénom, elle veut être discrète, elle est plus petite que moi... Oh non j'en ai trop dit !" Une note d'humour qui sous-entendant que Mélanie aurait pu être sa compagne. La déclaration a beaucoup fait rire la fameuse Mélanie !

En attendant, le mystère au sujet de la véritable petite amie de Christian demeure entier. Lors de ce numéro des 12 Coups de midi, la cagnotte du joueur a atteint les 809 242 euros. Mais quand cela s'arrêtera-t-il ?