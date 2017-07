Christian (12 Coups de midi) publie une photo collector : "Soyez indulgents..."

Avec 809 392 euros de gains, Christian Quesada est toujours le plus grand Maître des 12 Coups de midi. Récemment, il a aussi remporté Le combat des maîtres. Autant de succès qui font de Christian un personnage incontournable du PAF. Mais celui qui nous a habitués aux chemises colorées n'a pas toujours eu ce look joyeux. Sur Twitter, le célèbre quinquagénaire a posté une photo collector et vintage de lui. Les fans vont être surpris...

Eh oui, le candidat devenu proche de Jean-Luc Reichmann s'est, comme tout le monde, essayé à différents styles vestimentaires. A 22 ans, Christian était en plein dans les années 1980. Epoque où le groupe The Cure, George Michael ou encore Jeanne Mas (si, si) régnaient en maîtres sur les hit parades. Sur Twitter, celui qui n'est plus un coeur à prendre a dévoilé s'être essayé au look George Michael.

Sur la photo postée sur le réseau social, on peut donc le voir, lunettes de soleil sur le nez, porter une veste en cuir à même la peau, une cravate en cuir et même des mitaines en cuir ! Un look rock et sexy qui n'a donc rien à voir avec ce qu'il arbore aujourd'hui.

Plein d'autodérision, le célèbre joueur a écrit en légende du cliché : "Mon look à 22 ans... Soyez indulgents... #rock #georgemichaelinside #mdr." Ses fans ont, comme c'était à prévoir, beaucoup ri, mais avec bon esprit !