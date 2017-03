Christian (12 Coups de midi) : Sa folle danse avec Évelyne Thomas !

Christian Quesada a toujours le rythme dans la peau.

Avec 193 participations au compteur et plus de 800 000 euros de gains, il est devenu le plus grand des "maîtres de midi" du jeu télévisé Les 12 Coups de midi (TF1). Une participation qui lui a apporté une grande notoriété et qui a totalement changé sa vie puisqu'il n'a jamais caché qu'il était à la recherche d'un emploi et qu'il touchait le RSA avant d'être sous le feu des projecteurs.

Aussi Évelyne Thomas a-t-elle pensé à lui pour son numéro spécial de C'est mon choix (Chérie 25) "La télé à changé ma vie", diffusé ce lundi 20 mars 2017. Et elle n'a pas résisté à son envie de le questionner sur divers sujets, elle a notamment entrepris de lui faire deviner le titre de la chanson sur laquelle elle ne peut s'empêcher de se déhancher. Après avoir confirmé qu'il s'agissait du tube 24K Magic de Bruno Mars, l'animatrice de 53 ans a commencé à se trémousser, très vite rejointe par Christian Quesada comme vous pouvez le découvrir avec l'extrait disponible ci-dessous. Après avoir dansé (presque) collé-serré à Évelyne Thomas, il s'est lancé dans des pas dont lui seul a le secret. De quoi rappeler de bons souvenirs à ses fans.

Pour rappel, l'acolyte de Jean-Luc Reichmann s'est mis dans la peau d'un danseur plus d'une fois dans Les 12 Coups de midi. Mais, bien que la danse soit un réel plaisir, Christian ne se verrait pas participer à Danse avec les stars comme il nous l'avait confié en exclusivité : "C'est quand même un peu au-delà de mes compétences (rires). Mais c'est vrai que je prends toujours beaucoup de plaisir à danser. Je pense que certaines chorégraphies vont rester en mémoire."