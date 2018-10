Christian Clavier et sa compagne Isabelle : Belle avant-première avec des chefs

En tant qu'acteur majeur du monde automobile, toujours à la recherche de nouvelles innovations et de performance avec son positionnement en Formule 1, Renault est l'un des stands les plus visités du Mondial de l'auto. Le grand salon qui se déroule tous les deux ans à la porte de Versailles, à Paris, a ouvert ses portes le mercredi 3 octobre 2018. Mais avant de permettre l'accès du grand public, plusieurs marques ont organisé des soirées en avant-première telles que Jaguar et Land Rover mais aussi Renault.

Pour cette première grande soirée au Mondial de l'auto, Carlos Ghosn (président-directeur général), Claude Hugot (directeur des relations publiques), Philippe Buros (directeur commercial France), Thierry Bolloré (directeur général adjoint du Groupe Renault), Mouna Sepehri (Directrice délégué à la présidence du Groupe Renault) ont tous répondu présent et ont reçu la visite de nombreuses personnalités.

Se faisant très rare sur le sol français depuis qu'il habite à Londres, Christian Clavier a participé à la grande soirée Renault en compagnie de sa compagne Isabelle de Araujo. Le couple, qui est apparu complice devant les photographes, a pu profiter de sublimes mets signés Pierre Hermé dont une magnifique et impressionnante création unique spécialement réalisée pour Renault. Le chef Alain Ducasse était également présent mais en tant que visiteur.

Actuellement en pleine promotion d'Alad'2 avec Kev Adams, en salles ce 3 octobre, Jamel Debbouze s'est rendu au Mondial de l'auto juste après son passage dans Touche pas à mon poste (C8). L'acteur et humoriste de 43 ans y a retrouvé Cyril Hanouna, très à son aise,Vincent Cassel sans son épouse Tina Kunakey sûrement plus intéressée par la fin Fashion Week de Paris, l'animatrice de C'est Canteloup (TF1) Alessandra Sublet, Bérénice Béjo, Samuel Le Bihan, Frédéric Diefenthal et sa compagne, Franck Dubosc, Harry Roselmack, Chantal Thomass, Gérard Holtz et sa femme Muriel Mayette ou encore le chanteur Christophe.