Christian Clavier s'en prend à Fabien Onteniente : "C'est un type très bizarre"

Christian Clavier est de nouveau à l'affiche d'une comédie française. Après Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu, À bras ouverts, Les profs ou encore Babysitting 2, l'acteur de 67 ans est aujourd'hui au casting d'Ibiza, où il joue aux côtés de Mathilde Seigner et JoeyStarr. C'est à l'occasion de la sortie du film, en salles le 3 juillet 2019, que Christian Clavier a accordé une interview à BFMTV.

Pas de doute, l'acteur multiplie les projets. Il évoque cette collaboration qu'on attendait tous avec Fabien Onteniente, à qui l'on doit Camping et ses nombreuses suites. Christian Clavier devait en effet incarner un bobo parisien vegan qui rencontre son futur beau-père, un charcutier du Pays basque, dans le film 100% bio. Le tournage du long métrage avait été annoncé en 2017 et devait réunir l'acteur et Josiane Balasko. Il n'en serait rien, du moins d'après ce qu'affirme Christian Clavier. "C'est lui qui a annoncé ça vingt-huit fois. Je l'ai rencontré deux fois pour faire un soupçon d'idée de film et il continue à annoncer ça, on ne sait pas pourquoi. C'est très bizarre. C'est un type très bizarre...", a t-il confié à BFMTV. Pour l'heure, Fabien Onteniente n'a pas encore réagi.

Christian Clavier s'apprête également à ravir les fans du Père noël est une ordure. En effet, il a écrit le film Do you Saint Tropez avec un certain Jean-Marie Poiré. Si le cinéaste devait se charger de la réalisation du film, c'est finalement Nicolas Benamou (Fatal, Les Kaïra...) qui sera derrière la caméra. "Le marché est aujourd'hui très compliqué. Il a fallu trouver des solutions et [Jean-Marie] les a trouvées. Il s'adapte très bien. Il est producteur associé. Nicolas est absolument brillant, malin. Il s'est mis Jean-Marie dans la poche, il travaille avec lui (...) Cette alliance avec des gens qui ont vu nos films et ont envie de travailler avec nous donne un très bon résultat. J'en suis très content", explique Christian Clavier.