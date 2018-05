Christian Estrosi, Laura Tenoudji et Bianca : Moment complice en famille à Nice

Mardi 1er mai 2018, Christian Estrosi a célébré la fête du Travail en famille ! En effet, c'est au bras de son épouse Laura Tenoudji et de sa petite Bianca, née en août 2017, que le maire de Nice a passé la journée. Le couple, toujours très amoureux et complices, a flâné dans les jardins de Cimiez avec la fillette.

Rappelons qu'à Nice, le 1er mai est marqué par la Fête des Mai, un rendez-vous avec l'histoire auquel se sont joints avec un plaisir palpable les époux Estrosi. Au menu, des dégustations de spécialités niçoises, des spectacles folkloriques et de variété, des attractions et des animations pour les petits et les grands, des structures gonflables, des manèges et même un bal musette !

L'homme politique, la chroniqueuse télé et leur petite Bianca n'auraient pour rien au monde raté un tel événement. Souriants et visiblement ravis de participer, le couple a fait crépiter les flashs des photographes. Il faut dire qu'entre une dégustation de spécialités appétissantes et une rencontre avec de jeunes Niçois en tenues traditionnelles, Christian Estrosi et Laura Tenoudji ont dû être comblés.

La veille, le 30 avril 2018, Christian Estrosi et Laura Tenoudji ont salué les navigateurs de la Nice UltiMed, une course au large de la Méditerranée qui réunit l'élite des skippers sur les plus grands bateaux à voile au monde.