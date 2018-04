Christian Karembeu et Jackie Chamoun : Premières photos de leur mariage

Christian Karembeu et Jackie Chamoun fêtent leur premier anniversaire de mariage. Le champion du monde 1998 de football et la skieuse libanaise, qui a participé aux Jeux olympiques de Vancouver puis de Sotchi, se sont dit oui lors de deux cérémonies organisées en Grèce et au Liban. Pour la première fois, les parents de l'adorable Gaïa lèvent un léger voile sur leur union.

Il y a quelques jours, dans une story sur Instagram, Jackie Chamoun Karembeu, 26 ans, a dévoilé deux photos de son mariage avec Christian Karembeu, 47 ans. Sur la première, on voit l'ancien footballeur en smoking bleu embrasser sa jeune épouse. Sur la seconde, on retrouve le couple face à face au Pirée, à Athènes. En légende, Jackie écrit : "C'était il y a un an." C'est pour les admirateurs de la sportive la première occasion de jeter un oeil à sa très chic robe de mariée.

Depuis cette union, Jackie et Christian Karembeu ont eu l'immense joie de fonder une famille. Le 27 septembre 2017, une petite fille voyait le jour. Elle est depuis la star du compte Instagram de sa maman. La dernière photo de la fillette, adorable, a été postée le premier avril dernier, pour Pâques.