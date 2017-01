Christian (Les 12 Coups de midi) frustré par l'abandon de Claire ? Il répond

Une page s'est tournée pour Christian. Il y a un mois, le grand champion était éliminé des 12 Coups de midi après six mois et demi d'aventure, soit 193 participations. Une émission diffusée samedi 14 janvier 2017, sur TF1. Mais le candidat se souvient comme si c'était hier de son ressenti après sa défaite face à Claire, une jeune étudiante en droit de 29 ans : "La déception a très vite été atténuée parce que j'ai mesuré le parcours accompli. J'ai surtout ressenti beaucoup de satisfaction d'avoir fait ce parcours, c'est l'aventure d'une vie (...). Je pense que tout le monde a été plus déçu que moi."

Si certains téléspectateurs ont regretté que le chronomètre n'ait pas été déclenché après la question sur Dita Von Teese, qui lui a été fatale, Christian a accepté les règles du jeu et a donc digéré plus facilement son élimination comme il nous l'a expliqué : "C'est le principe du jeu, il n'est pas à remettre en cause. Claire et moi avons répondu à pas mal de questions lors de ce face-à-face. Au moment où nous avions le même nombre de questions posées, elle a pu en avoir une dernière et tant mieux pour elle. Moi je n'ai pas eu le temps (...). Ce qui aurait pu faire la différence, c'est si je n'avais pas perdu de temps sur une question avant."

Ce qu'il pense de l'abandon de Claire

Le candidat, qui a trouvé l'amour grâce à l'émission, n'a d'ailleurs pas tari d'éloges au sujet de son ancienne concurrente : "J'ai connu beaucoup de partenaires de jeu pendant ces six mois et demi, Claire a été l'une des plus brillantes. Elle a fort bien tenu le choc, je la trouvais très performante. C'est quelqu'un de charmant, qui a eu bien des mots gentils à mon égard après l'émission. Je l'ai encouragée spontanément et sincèrement. Je pense que le moment où je lui transmets le flambeau était un beau moment."

Claire n'a toutefois pas eu le droit au même parcours que Christian. En effet, la jolie blonde a annoncé lors de l'émission du 15 janvier qu'elle abandonnait afin de passer ses examens. Une décision qui n'a provoqué aucune frustration chez Christian : "La fin de cette aventure devait arriver un jour ou l'autre. C'est tombé lorsque j'ai affronté Claire, tant mieux pour elle. Qu'elle n'ait pas pu continuer l'aventure est un choix personnel que je comprends très bien."

