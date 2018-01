Christian Quesada mauvais acteur ? Sa réponse pleine d'humour

Christian Quesada n'a pas été épargné par l'équipe de Touche pas à mon poste (C8). Mercredi 10 janvier 2018, Cyril Hanouna et sa bande sont revenus sur ses débuts d'acteur dans la websérie Dawn of Crime. Après avoir précisé que c'était drôle, Baba a déclaré : "Je l'aime bien Christian, mais ce genre de tenue ne met personne en valeur."

Il a ensuite dévoilé quelques images et, durant le magnéto, on entendait les rires de l'équipe. "Robin des bois il a pris un coup de pelle", a lancé Jean-Michel Maire à la fin de la séquence. "Après avoir gagné 809 000 euros aux 12 Coups de midi, on aurait pu l'imaginer dans autre chose", a pour sa part confié Maxime Guény. Gilles Verdez, sans surprise, a été plus virulent : "Il se ridiculise. C'est un naufrage, regardez les images." Des déclarations qui ont exaspéré ses collègues.

Christian Quesada non plus n'a pas réellement apprécié d'être ainsi moqué et il l'a fait savoir, de façon intelligente, sur Twitter : "En tout cas, moi, j'ai bien rigolé et je ne me trouve pas plus mauvais que 98% des gens que l'on voit jouer par ci par là ^^ Bonne soirée mes chéris !"