Christian Quesada suivi par un psychiatre : Révélations de son avocat

Christian Quesada, célèbre participant à l'émission Les 12 Coups de midi, est au coeur d'une sombre affaire. Il est actuellement en prison après sa mise en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Me Christophe Camacho, son avocat, a fait il y a quelques jours une mise au point sur son client dans la presse, via le site du Progrès. Il a aussi fait savoir que Christian Quesada avait déjà tenté de se soigner par le passé.

Comme l'avait indiqué Christophe Rode, le procureur de la République en charge de l'affaire dans l'émission Touche pas à mon poste (C8) en avril dernier, le champion avait été condamné en 2001 et 2009, "une fois pour exhibition sexuelle, une autre fois pour détention d'images pédopornographiques". Des condamnations qui avaient amené le papa de deux enfants à consulter des spécialistes.

"Il a déjà été dans une démarche de soins et il a d'ailleurs été au-delà de ce que lui demandait la justice à l'époque. Il a poursuivi des soins avec un psychiatre parce qu'il sentait son mal-être. À un moment donné, il a pensé qu'il était guéri, et il a rechuté. Il va chercher à comprendre et à se soigner", a révélé Me Christophe Camacho.

Actuellement à l'isolement, Christian Quesada attend d'être jugé. Rappelons qu'il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.