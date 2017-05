Christian Serratos (Twilight, The Walking Dead) maman pour la 1re fois à 26 ans

Le papa n'est autre que le musicien d'origine danoise David Boyd, leader du groupe New Politics. Le couple se fréquente depuis maintenant trois ans et avait confirmé cette première grossesse en mars dernier au magazine People. "Ils sont extrêmement heureux et ont hâte de fonder une famille", avait-on déclaré à l'époque.

L'accouchement pourrait avoir eu au début du mois de mai. Fin avril, le papa avait posté deux publications montrant sa chérie encore enceinte.