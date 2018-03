Christina Aguilera : Méconnaissable au naturel en couverture de Paper

D'ordinaire très maquillée et adepte des changements capillaires, Christina Aguilera surprend sur la couverture du magazine américain Paper, dans son édition spéciale "Transformation". La star de 37 ans pose en mode no make up – sur des photos intérieurs, elle a parfois du maquillage – dévoilant de fort charmantes tâches de rousseur.

Photographiée par Zoey Grossman, Christina Aguilera se dévoile donc au naturel : regard perçant, moue de midinette, coupe toute simple. L'occasion de redécouvrir l'interprète de Dirrty fraîche et sans artifices – et comme si elle avait perdu vingt ans – alors qu'elle est à un moment charnière de sa vie. Éloignée des bacs après avoir essuyé des échecs (Lotus, sorti en 2012 a fait un four) au profit de la télé où elle a siégé pendant six saisons dans l'un des fauteuils de The Voice (ce qui lui permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses), la chanteuse est aujourd'hui bien dans sa tête et dans ses chaussures. "Je suis une performeuse, c'est ce que je suis par nature. Mais je suis à un moment de ma vie, même musicalement, où c'est libérateur d'être capable de tout enlever et de simplement apprécier ce que tu es et ta beauté brute", confie-t-elle.

Christina Aguilera, habillée par les soins de la styliste Coline Bach pour Paper, livre quelques confidences au milieu de cet article retraçant les hauts et les bas de sa vie, de sa naissance à Staten Island au Mickey Mouse Club en passant par son divorce. "Je ne peux pas rester dans un endroit qui stagne trop longtemps, ce qui me fait dire que la place que j'occupais à la télévision était devenue trop étouffante. J'ai besoin de bouger, d'explorer, d'être une artiste, de créer et de transformer", dit-elle. D'ailleurs, sur Twitter, elle a récemment laissé entendre que son prochain album était en préparation... En outre, la star est attendue au cinéma dans deux films : Zoe et Life of the Party.