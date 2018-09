Christine and the Queens et l'argent : "J'étais pétrifiée..."

Avec 1,3 million de copies vendues de son premier disque, Chaleur humaine, Christine and the Queens a touché le jackpot. Mais, pas vraiment du genre flambeuse, la chanteuse fait attention à ses sous et vit presque mal de toucher autant d'argent...

"L'argent est une donnée très récente. Alors, quand j'ai commencé à en gagner, j'étais pétrifiée et ma famille aussi. Je m'en suis sortie en faisant des dons à des associations pour venir en aide aux réfugiés, je ne pouvais pas tout garder, ça aurait été ridicule", a expliqué Christine and the Queens à ELLE, dans son édition du 7 septembre 2018. Et la chanteuse de seulement 30 ans d'expliquer d'où lui vient ce complexe : "Mes parents se sont émancipés de la classe ouvrière en devant profs. Mon père est fils de paysan, ma mère, fille d'ouvrier. Des gars qui ont de l'amiante dans les poumons et qui n'ont jamais gagné beaucoup. Chez moi, la culture, les livres, les films ont été une force d'émancipation."

Christine and the Queens, de son vrai nom Héloïse Letissier, a aussi évoqué ce sujet auprès du site 20min.ch car l'argent est un thème de son nouvel album. "Oui, il y a des présences de thune dans l'album. Quand tu deviens une femme puissante qui commence à avoir de l'argent, tu gagnes le statut de femme patronne avec sa carte bleue. Il m'est arrivé de vouloir payer un resto à trois gars qui se sont sentis outrés et ont refusé. Je leur ai dit : 'Je ne vous ai pas émasculés. Je vous invite, c'est tout !' Un gars qui a du succès c'est beaucoup moins effrayant", a-t-elle relaté.

Cet album, la chanteuse a commencé à le défendre avec les titres Damn, dis-moi et 5 Dollars. Une promo marquée par des accusations de plagiat.

Thomas Montet