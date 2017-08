Christine Angot harcelée et insultée en pleine rue : Elle porte plainte

Christine Angot en a assez.

À cause de ses prises de positions parfois très tranchées sur nos petits écrans – on se souvient de sa passe d'armes avec François Fillon dans L'Émission politique sur France 2 en mars dernier –, la romancière de 58 ans qui a accepté de remplacer Vanessa Burggraf dans On n'est pas couché à la rentrée prochaine ne cesse d'être importunée dans sa vie quotidienne.

Selon nos confrères de Closer.fr, Christine Angot a même été contrainte de déposer une plainte le 29 juillet dernier au soir, au commissariat de la rue de Clignancourt (18e arrondissement), alors qu'elle venait d'être harcelée et insultée par un homme dans une rue du 4e arrondissement de Paris.

C'est alors qu'elle rendait visite à une amie libraire qu'un homme d'une soixantaine d'années, promenant ses deux chiens, l'aurait traitée à de nombreuses reprises de "pourriture" avant de lui ordonner de quitter les lieux le plus rapidement possible. Une option qui n'a bien entendu pas été retenue par l'auteure d'Un amour impossible (Prix Décembre, en 2015) qui, après avoir tenu tête à son agresseur, se serait tout de même réfugiée chez son amie afin de faire redescendre la pression.

En déposant plainte, Christine Angot espère bien punir l'auteur, créer un précédent et mettre un terme à ces manifestations haineuses qui polluent son quotidien.