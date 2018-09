Christine Kelly (TPMP) : Kilos en trop et cellulite... Elle assume !

Depuis le mois de mars 2018, Christine Kelly fait partie des nouveaux visages de Touche pas à mon poste (C8). L'ancienne membre du CSA s'est rapidement imposée comme une chroniqueuse régulière du talk-show animé par Cyril Hanouna. Mais ce mercredi 19 septembre 2018, ce n'est pas pour son point de vue sur l'audiovisuel qu'elle est mise en avant mais pour ses secrets de beauté.

En effet, dans les colonnes du nouveau numéro du magazine Ici Paris, la jeune femme de 49 ans fait des confidences sur sa routine au quotidien et son regard sur l'aspect physique. Ravie de partager ses astuces pour entretenir son teint impeccable ou encore ses cheveux lisses, Christine Kelly n'a pas honte de dévoiler ses petits défauts également : "Physiquement, j'ai des kilos en trop et de la cellulite. Le meilleur moyen pour ne pas être complexée, c'est d'aimer ses défauts, apprendre à vivre avec et se dire qu'une personne sans défaut n'est plus un être humain."

Toutefois, à l'approche de ses 50 ans et face à l'apparition des premières rides, Christine Kelly n'exclu pas la possibilité d'un jour pallier ses imperfections : "Même pas peur ! En revanche, le moment venu, je ne veux pas être la seule à n'avoir pas eu recours à la chirurgie esthétique alors je m'y mettrai aussi."

Conclusion : Il faut accepter ses défauts mais un coup de baguette magique n'est visiblement pas de refus...

L'intégralité de cette interview est à retrouver dans le nouveau numéro du magazine Ici Paris, en vente dès ce mercredi 19 septembre 2018